Lüdenscheid (ots) - Am Montagnachmittag (11.11.2024) griff eine 30-jährige Tatverdächtige in Lüdenscheid zwei Personen an, sprach transfeindliche Beleidigungen aus und flüchtete anschließend. Gegen 14.15 Uhr hielt sich ein 39-jähriger Meinerzhagener, gemeinsam mit weiteren Personen, in Lüdenscheid auf dem ...

mehr