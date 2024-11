Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Reifen und Felgen

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter betraten im Verlauf des vergangenen Wochenendes das Gelände eines Autohauses an der Lennestraße. Hier bockten sie einen Volvo XC90 auf Steinen auf, demontierten die Reifen samt Felgen und nahmen die Beute mit. Am Fahrzeug, das teilweise auf dem Boden stand, entstanden Karosserieschäden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

