Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe ziehen durch Hillmicke

Wenden (ots)

Am Wochenende wurden bei der Polizei zahlreiche Anzeigen in Hillmicke erstattet. Insgesamt zwölf Anzeigen wurden von Autobesitzern erstattet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.03.2025) hatten unbekannte Täter in der Ortschaft ihr Unwesen getrieben und waren in die augenscheinlich unverschlossenen Fahrzeuge der Geschädigten eingedrungen. In einigen Fällen wurden die Autos offenbar nur durchsucht und nichts entwendet. Ansonsten fiel den Tätern zumeist nur geringe Mengen Bargeld oder kleinere Gegenstände in die Hände.

Im "Gerlinger Weg" entwendeten die Täter jedoch einen weißen Skoda Octavia komplett aus einer Hauseinfahrt. Der Wert des Fahrzeugs liegt geschätzt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Auch hier war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unklar, ob das Fahrzeug am Abend zuvor verschlossen wurde.

Die Tatorte befanden sich insgesamt im "Gerlinger Weg", der "Poststraße", dem "Birken-" und dem "Lerchenweg", der "Schützenstraße" sowie in der "Büchener Straße". In der Straße "In der Trift" drangen zudem unbekannte Täter in einen Keller ein und entwendeten hieraus unter anderem einige Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge unbedingt zu verschließen sind, um diese vor unliebsamen Eindringlingen zu schützen.

Zudem möchte die Kriminalpolizei wissen: - Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat in der fraglichen Tatnacht entsprechende Beobachtungen gemacht? - Wer hat eventuell Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras oder ähnlichem, auf denen die Täter gegebenenfalls zu sehen sind?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell