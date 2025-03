Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe dringen in neun Autos ein

Wenden (ots)

Am Donnerstag (13.03.2024) erstatteten insgesamt neun Geschädigte in Schönau Anzeige, weil Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ihre Autos eingedrungen waren. Die Tatorte verteilten sich im Ortskern auf mehrere Straßen. So erstatteten die Geschädigten Anzeigen im "Schlader Weg", der "Thuwieser Straße", in der "Neue Straße", der "Sankt-Elisabeth-Straße", in der "Geschwister-Scholl-Straße" und der Straße "Zum Schönauer Holz".

Auffällig war, dass bei den meisten Taten keine Beschädigungen an den Autos festzustellen waren. In einigen Fällen wurden die PKW augenscheinlich nur durchsucht und nichts aus dem Innenraum entwendet. Die Tatbeute aus allen Taten beschränkte sich insgesamt auf eine geringe Menge Bargeld und einige kleinere Gegenstände.

Anwohner berichteten bei der Anzeigenaufnahme über verdächtige Personen, die bereits am letzten Sonntagnachmittag (09.03.2025) in der Ortschaft aufgefallen waren. Hier liefen Männer entlang den Straßen, inspizierten zum Teil auch die jetzt in Angriff genommenen Autos. Sie klemmten nach Zeugenangaben Kärtchen mit Bekundungen von Kaufinteresse hinter die Wischerblätter der Windschutzscheiben. Ob diese Beobachtungen mit den am Donnerstag festgestellten Taten im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell