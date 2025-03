POL-OE: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Wenden (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Dienstag (11.03.2025) zwischen 17:50 Uhr und 19:35 Uhr in ein Haus an der Straße "Kasimirs Feld" ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drang der Täter über die Terrassentür in das Gebäude ein. Bei dem Durchsuchen der Wohnung fiel der Täter jedoch einem aufmerksamen Nachbarn auf. Als dieser mit einer Taschenlampe in das Gebäude hineinleuchtete, ergriff der vermutlich männliche Täter durch die Haustür unerkannt die ...

