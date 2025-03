Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Hinweise nach Beschädigung einer Schranke

Olpe (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit im Zusammenhang mit der Beschädigung an einer Schranke am Biggerandweg unterhalb der Jugendherberge in Stade. Nach vorliegenden Erkenntnissen geht das Verkehrskommissariat davon aus, dass die Schranke im Zusammenhang mit einem Unfall am Sonntag (09.03.2025) beschädigt worden sein könnte. Hieran soll gegen 16:40 Uhr auch eine Radfahrerin beteiligt gewesen sein. Da der Vorgang jedoch nicht am Tage des Unfalls in polizeiliche Kenntnis gelangte und erst am Folgetag aufgenommen wurde, liegen aktuell keine Angaben zu Unfallbeteiligten und zum genauen Unfallhergang vor. Aus diesem Grund wird der Sachverhalt als Straftat, nämlich als Verkehrsunfallflucht bearbeitet. Der Schaden an der Schranke wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4100 entgegen.

