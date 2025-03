Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Attendorn (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Sonntag (09.03.2025) bei einem Einbruch in ein Wohnmobil in Bremge auf frischer Tat erwischt. Die 48-jährige Besitzerin des Wohnmobils hatte den Mann gegen 20:25 Uhr im Fahrzeuginnenraum angetroffen. Der 32-Jährige hatte daraufhin zwar fußläufig die Flucht angetreten, konnte durch die Geschädigte jedoch wenig später in Tatortnähe wiedererkannt und von Polizeibeamten festgenommen werden. In das Fahrzeug war der Täter offenbar eingedrungen, indem er zuvor die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen hatte. Hierdurch entstand ein Schaden mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

