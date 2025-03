POL-OE: Alkoholisiert mit E-Scooter verunglückt

Attendorn (ots) - Ein 32-Jähriger wurde am Sonntag (09.03.2025) bei einem Einbruch in ein Wohnmobil in Bremge auf frischer Tat erwischt. Die 48-jährige Besitzerin des Wohnmobils hatte den Mann gegen 20:25 Uhr im Fahrzeuginnenraum angetroffen. Der 32-Jährige hatte daraufhin zwar fußläufig die Flucht angetreten, konnte durch die Geschädigte jedoch wenig später in Tatortnähe wiedererkannt und von Polizeibeamten ...

mehr