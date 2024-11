Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Möhnesee (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.11.) gegen 13:28 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem VW Polo die Kirchstraße in Möhnesee-Wippringsen vom Haarweg kommend in Richtung B 229. In Höhe der Einmündung Breiter Weg kam der 19-Jährige mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 19-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Soester Krankenhaus eingeliefert werden. Weil zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, kam für die Unfallaufnahme neben der Soester Polizei auch ein spezielles Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum zum Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle von der Polizei komplett gesperrt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Möhnesee aufgenommen. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand durch den Unfall Totalschaden. (schrö)

