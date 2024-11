POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots) - In Bad Sassendorf kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02 Uhr zu einer Brandstiftung. Auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Haullenbach wurde ein dort abgestellter Anhänger in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Anhänger und an der darauf befindlichen Ladung. Zeugen, die Täterhinweise geben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der ...

