Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Mehrere Schmuckstücke erbeuteten Unbekannte in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag bei einem Einbruch in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Weststadt.

Die Bewohnerin verließ am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr ihre Wohnung in der Zähringerstraße. Als sie am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Eindringlinge ihre Wohnung heimgesucht hatten. Die Unbekannten hatten offenbar eine Terrassentür an der Gebäuderückseite eingeschlagen und waren so in die Wohnung eingedrungen. Hier ließen sie nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Stoffetui mit mehreren Schmuckstücken mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

