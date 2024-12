POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Baustelle Energie "gestohlen"

Heidelberg (ots) - Elektronische Geräte wurden in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr bei einem Einbruch in eine Arztpraxis im Stadtteil Weststadt entwendet. Die Unbekannten gelangten auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Arztpraxis in der Kaiserstraße. Dort hebelten sie die Balkontür auf und gelangten so in die Praxisräume. Hier nahmen die Eindringlinge zwei tragbare ...

