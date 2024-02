Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf dem Torfweg - Polizei sucht Fahrer eines hellen Kleinwagens

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Mittwochmorgen (28.02., 08.00 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Klosterstraße/ Torfweg ein leichter Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrer. Ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen Kleinwagens befand sich in einem Rückstau auf dem Torfweg, in Fahrtrichtung Westerwieher Straße. In Höhe der Klosterstraße ließ dem Mann eine Lücke, um eine 47-jährige Rietbergerin mit einem blauen Suzuki SX4 in gleiche Richtung auf den Torfweg einfädeln zu lassen. Nach dem Abbiegevorgang der Suzuki-Fahrerin beabsichtigte der Fahrer des Kleinwagens in die Klosterstraße abzubiegen und kollidierte dabei leicht mit dem Auto der Rietbergerin. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Mann seine Fahrt fort.

Der Beschreibung nach wurde der helle Kleinwagen von einem etwa 70-jährigen Mann gefahren, welcher einen Bart trug.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den Fahrer des hellen Kleinwagens geben? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell