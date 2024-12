Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Elektronische Geräte wurden in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr bei einem Einbruch in eine Arztpraxis im Stadtteil Weststadt entwendet.

Die Unbekannten gelangten auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Arztpraxis in der Kaiserstraße. Dort hebelten sie die Balkontür auf und gelangten so in die Praxisräume. Hier nahmen die Eindringlinge zwei tragbare Computer und mehrere externe Festplatten sowie Speichersticks an sich und entwendeten sie. Auch eine Geldkassette hebelten sie auf und ließen das darin befindliche Bargeld mitgehen. Rezeptformulare und Praxis-Stempel ließen die Unbekannten unangetastet in der Praxis zurück.

Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

