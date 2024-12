Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach räuberischem Diebstahl aus Schuhgeschäft Angestellte leicht verletzt - Zeugen gesucht

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:55 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Schuhkarton aus einer Auslage in einem Schuhgeschäft in der Güterstraße und rannte sodann damit in Richtung Ausgangstür. Da sich eine Angestellte in seinem Laufweg befand, stieß der Täter sie um, weshalb sie zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Der Diebstahlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 180 cm, südländischer Phänotyp, er trug kurze dunkle Haare, einen roten Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell