POL-MA: Mannheim: Zwei Jugendlichen begehen mehrfachen Rollerdiebstahl

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag rief ein 69-jähriger Hotelier beim Polizeirevier Hockenheim an, da er um kurz nach 13:30 Uhr einen Einbrecher in seinem Hotel an der Ketscher Landstraße in Altlußheim erwischt hatte. Dessen Komplize sei aber die Flucht geglückt. Drei Polizeistreifen eilten zum ...

