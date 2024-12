Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vermeintliche Einbrecher auf der Suche nach einem "vergessenen Ort"

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag rief ein 69-jähriger Hotelier beim Polizeirevier Hockenheim an, da er um kurz nach 13:30 Uhr einen Einbrecher in seinem Hotel an der Ketscher Landstraße in Altlußheim erwischt hatte. Dessen Komplize sei aber die Flucht geglückt. Drei Polizeistreifen eilten zum Tatort, um den Gesuchten zu schnappen. Allzu schwer hatten sie es dabei nicht, denn der vermeintliche Einbrecher saß direkt vor dem Eingang und rauchte gemütlich eine Zigarette. Bei der Befragung des 37-Jährigen klärte sich das Ganze auf. Er und sein 28-jähriger Freund hatten im Internet nach sogenannten Lost Places, also vergessenen Orten, in der Region geschaut. Dabei stießen sie auf das Hotel an der Ketscher Landstraße. Jenes ist aber weder vergessen noch verlassen, sondern befindet sich gerade im Umbau. Die beiden Männer müssen sich zwar nicht mehr als Einbrecher verantworten, wegen des Verdachts eines Hausfriedensbruchs hingegen schon. Zudem ging beim Eindringen in das Gebäude ein Fenster zu Bruch - ein Schaden, für den sie geradestehen müssen.

