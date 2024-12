Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend in Edingen-Neckarhausen einen abgestellten Transporter der Marke Iveco

Der Eigentümer des Transporters stellte am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr fest, dass sein Transporter, der hinter der Fahrzeughalle eines Aussiedlerhofs zwischen Edingen und der A656 abgestellt war, entwendet wurde.

Mithilfe von Aufnahmen einer auf dem Hof installierten Videoüberwachungsanlage konnte der Tatablauf nachvollzogen werden. Die beiden Täter betraten gegen 20.50 Uhr das Grundstück des Hofs und begaben sich zielstrebig zum Abstellort des Fahrzeugs. Anschließend fuhren sie damit davon. Anhand der Videoaufnahmen wurde zudem festgestellt, dass die beiden Männer zuvor bereits mehrmals mit Fahrrädern auf das Anwesen gefahren kamen und sich zu dem abgestellten Transporter begeben hatten.

Anhand eines GPS-Senders konnte der Transporter geortet werden und am Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr in Walldorf sichergestellt werden. Die Täter waren zwischenzeitlich von Edingen-Neckarhausen nach Schatthausen und Dielheim gefahren, bevor sie das Fahrzeug gegen 2.20 Uhr in der Nusslocher Straße abstellten.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter der Marke Iveco mit HD-Kennzeichen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, das Fahrzeug im Bereich der genannten Ortschaften gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell