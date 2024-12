POL-MA: Heidelberg: Gegen Zaun gefahren und dann geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gelang es einer bislang unbekannten Täterschaft gegen 17:45 Uhr in ein Wohnanwesen im Blütenweg in Schriesheim einzubrechen. Aus dem Inneren wurde Schmuck, diverse Kleidungsstücke und Handtaschen im Wert von etwa 50.000 Euro entwendet. Weiterhin ...

