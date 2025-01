Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Mercedes-Diebstahl: Komplizin von Polizei gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stellten am Donnerstag, 30.01.2025, eine polizeibekannte Ladendiebin. Ihr wird ebenfalls vorgeworfen, an zwei Fahrzeugdiebstählen in dieser Woche beteiligt gewesen zu sein.

Die 38-jährige Frau ohne festen Wohnsitz betrat gegen 15:40 Uhr ein Elektronikgeschäft an der Obernstraße. Sie ging direkt zu einem Ausstellungspodest, wo sie es auf einen hochwertigen Lautsprecher abgesehen hatte. Sie riss das Gerät aus der Sicherung und flüchtet damit durch die Eingangstür.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und folgte der Frau. Auf den Diebstahl angesprochen, ließ sie den Lautsprecher fallen und flüchtete.

Polizeibeamte konnten die 38-Jährige kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts stellen und nahmen sie vorläufig fest. Sie hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Eigentumsdiebstähle begangen.

Unter anderem gibt es Hinweise darauf, dass sie an zwei Fahrzeugdiebstählen beteiligt gewesen war. Gegen ihren Komplizen war zu diesem Zeitpunkt gerade erst die Untersuchungshaft angeordnet worden. Er wurde am Mittwoch, 29.01.2025, in einem gestohlenen Mercedes AMG gesehen und später festgenommen. Die 38-Jährige konnte den Beamten den Standort eines VW Caddy mitteilen, der bei einem Einbruch am 28.01.2025, gestohlen worden war.

Am 31.01.2025, ordnete eine Haftrichterin die Untersuchungshaft gegen die 38-Jährige an.

Vorherige Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5960862

