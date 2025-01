Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy-Diebe greifen in Taschen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Unbekannte stahlen am Donnerstag, 30.01.2025, in der Innenstadt Handys.

Gegen 12:30 Uhr hielt sich ein 52-jähriger Bielefelder in einem Café an der Bahnhofstraße, nahe dem Jahnplatz, auf. Wenig später stellte er den Diebstahl seines Samsung Galaxy fest und erstattet auf der Polizeiwache eine Anzeige.

Eine 23-jährige Bielefelderin stieg gegen 17:15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Beckhausstraße in die Linie 2. Ihr Iphone 12 Mini befand sich in ihrer Jackentasche. Nachdem die Bielefelderin am Jahnplatz ausgestiegen und die Haltestelle verlassen hatte, stellte sie das Fehlen ihres Handys fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell