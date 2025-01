POL-BI: Frontalzusammenstoß bei Straßenglätte

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht auf Mittwoch, 29.01.2025, brachen Unbekannte in einen Imbiss an der Amtmann-Bullrich-Straße, zwischen der Salzufler Straße und Rüggesiek, ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen Mitternacht und 09:10 Uhr in das Geschäft ein. Sie entwendeten eine Kasse und Geld aus einem Sparschwein. Anschließend entkamen sie in eine unbekannte Richtung. Zeugen melden sich ...

