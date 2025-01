Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wieder drei Autos in Stade aufgebrochen und durchsucht

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Stade wieder drei Autos angegangen und diese gewaltsam geöffnet.

In der Graf-Lüder-Straße wurden aus einem Corsa eine geringe Menge Bargeld in dänischer Währung sowie ein Bluetooth-Adapter erbeutet, in der Jahnstraße wurde ei einem Kia-Sportage eine Scheibe eingeschlagen und dann der Innenraum durchsucht, ohne Diebesgut zu erlangen. In der Dankertstraße haben die Unbekannten dann noch einen Ford Focus geknackt, aber auch hier konnte dann schließlich nichts Brauchbares erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden dürfte sich zusammengenommen auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

