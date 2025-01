Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Sachbeschädigungen an Buxtehuder Wahrzeichen, Wahlplakaten und Gebäude

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht wurde der Polizei gegen kurz vor 00:30 h durch einen Zeugen geteilt, dass er eine männliche Person beobachtet habe, die die Skulptur des "Buxtehuder Bullen" in der Harburger Straße mit Farbe besprüht hätte. Offenbar eine weitere Person habe in einem dunkelblauen Kleinwagen in der Nähe gewartet.

Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die Schriftzüge "Sei schlau wähl blau", "444" und "AFD" über die gesamte rechte Seite der Skulptur feststellen.

Im Nahbereich wurden zudem beschädigte Plakate der Parteien "Die Grünen" sowie "Die Linke" festgestellt. Außerdem hatten die Unbekannten noch die Fassade eines Einzelhandelsgeschäftes mit einem etwa 1x2 Meter großen Schriftzug "AFD" besprüht.

Die einzelnen Tatorte lagen in der Harburger Straße, der Poststraße, der Bahnhofstraße sowie in der Altländer und der Hansestraße.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder den mutmaßlichen Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell