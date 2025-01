POL-STD: Kupferdiebe jetzt auch in Fredenbeck aktiv

Stade (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 12.01., 07:30 h bis Mittwoch, den 22.01., 22:00 h in Balje-Hörne-West nach dem gewaltsamen Öffnen der Hauseingangstür in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingedrungen und haben mehrere Türen im Inneren aufgehebelt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume konnte eine geringe Menge Bargeld erbeutet werden. Der angerichtete Schaden ...

