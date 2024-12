POL-OL: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Oldenburg (ots) - Im Zeitraum von Montagabend (16. Dezember 2024) bis Dienstagmittag (17. Dezember 2024) sind bislang unbekannte Täter in eine Praxis in der Cloppenburger Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus der Praxis wurden anschließend hochwertige medizinische Geräte sowie eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Die Täter konnten ...

