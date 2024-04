POL-EL: Kluse - Einbruch in Scheune

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag, zwischen 22.30 und 6.50 Uhr, in ein Restaurant eines Hotels an der Kuhstraße in Meppen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr