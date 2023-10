Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der PST Rastede: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Rastede+++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, überwiegend Pkw, im Ortskern von Rastede gekommen. In einigen Fällen wurde es dem Täter von den Geschädigten leicht gemacht, die Fahrzeuge waren unverschlossen. Waren die Fahrzeuge verschlossen, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an das sichtbar im Fahrzeug liegende Diebesgut zu gelangen. Entwendet wurden Handys, Geldbörsen und Handtaschen. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen während der Dunkelheit bemerkt haben oder diese zufällig mit einer Überwachungskamera aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen. Bitte achten Sie darauf, ihr Fahrzeug, auch wenn es unter dem Carport oder in der Hofeinfahrt abgestellt wird, zu verschließen und keine Wertsachen im Auto zu lassen.

