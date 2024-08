BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mit Untersuchungshaftbefehl gesuchte Frau fest - Sie steht im dringenden Tatverdacht Wohnungseinbrüche begangen zu haben

Dortmund (ots) - Gestern Vormittag (14. August) fiel Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof ein Mann auf, welcher Drogen an einen anderen verkaufte. Dieser flüchtete zunächst erfolgreich, konnte jedoch wenig später durch die Beamten gestellt werden. Gegen 11:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Am Nordausgang beobachteten sie einen ...

