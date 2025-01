Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe kleiden sich neu ein

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Am Mittwoch, 29.01.2025, haben drei Personen in einem Oldentruper Supermarkt Artikel im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Die georgischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Am Vortag waren sie einem Ladendieb bereits bei einem Diebstahl aufgefallen.

Gegen 18:15 Uhr wurde ein Ladendetektiv auf einen Jugendlichen, eine Frau und einen Mann aufmerksam, die unter anderem Kleidung anprobierten. Nachdem sie einige Artikel in dem Supermarkt an der Bunzlauer Straße bezahlten, stoppte der Detektiv das Trio.

Der 17-Jährige trug einen gestohlenen Trainingsanzug unter seiner Kleidung und der 57-Jährige zwei Sportanzüge. Die 50-Jährige trug unter ihrer Winterjacke eine nicht bezahlte Jacke aus dem Markt. Sie transportierte in einer gestohlenen Tasche zwei weitere unbezahlte Taschen, in denen sich Kosmetikartikel und Unterwäsche befanden. Die beiden Männer versteckten in ihrer Kleidung und in einem Rucksack diverse Kosmetikartikel, Schmuck, Lebensmittel und weitere Kleidungsstücke.

Am Vortag beobachtete der Ladendetektiv die beiden männlichen Personen, wie sie ihre getragenen Schuhe gegen neue Modelle austauschten. Die alten Paare legten sie in die geleerten Schuhkartons. Nach der Tat traf der Detektiv die Tatverdächtigen nicht mehr in dem Markt an.

Streifenbeamte nahmen die drei Personen vorläufig fest. Kriminalbeamte prüften im Rahmen ihrer Ermittlungen, ob sich die Tatverdächtigen durch Flucht der Hauptverhandlung entziehen könnten. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wurde ein Haftbefehl gegen den polizeibekannten 57-Jährigen erlassen und er trat die Haft an.

