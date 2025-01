Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeugdiebstähle in einer Woche: Tatverdächtiger geht in U-Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Autohändler überführte einen Fahrzeugdieb am Mittwoch, 29.01.2025, nachdem er seinen gestohlenen Mercedes AMG geortet hatte. Beamte nahmen den polizeibekannten Mann daraufhin in einer Kleingartenanlage fest.

Der Bielefelder bemerkte am Mittwochmorgen, dass ein Fahrzeug von seinem Gelände an der Eckendorfer Straße gestohlen worden war. Eine Ortung des Wagens ergab einen Standort an der Heeper Straße. Er verständigte die Polizei und machte sich zeitgleich auf die Suche nach dem Mercedes.

Er konnte beobachten, dass der Fahrer den Pkw an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße abstellte und zu Fuß weiterging. Er nahm die Verfolgung auf und überwältigte den 36-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Polizeibeamte nahmen den 36-Jährigen daraufhin fest.

Während der Festnahme kam ein weiterer Mann hinzu und trat dem 36-Jährigen unvermittelt gegen den Hals. Auch ihn nahmen die Polizisten fest. Der 36-jährige Bielefelder äußerte spontan, dass er ein Bekannter des Fahrzeughändlers sei und sich über die Festnahme gefreut hätte. Nun muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

In den Taschen des Fahrzeugdiebs fanden die Beamten einen Autoschlüssel, der zu einem VW Caddy gehörte. Dieser Wagen war erst am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden.

In diesem Fall hatte ein bis dahin unbekannter Täter gegen 00:20 Uhr eine Tür zu einem Gebäude an der Straße Am Stadtholz aufgehebelt. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten des Eventunternehmens und nahm mehrere Elektronikartikel an sich, darunter einen Laptop, ein IPad, ein IPhone, diverse Schlüssel und Kleingeld. Unter den Schlüsseln befand sich auch ein Fahrzeugschlüssel zu einem Firmenfahrzeug, mit dem er dann vom Tatort flüchtete.

Bei der Durchsuchung des 36-Jährigen und dem Mercedes stießen die Beamten auf weiteres Diebesgut. Außerdem hatte er die Papiere einer möglichen Komplizin bei sich. Wo das Diebesgut herstammt und welche Rolle die Frau spielte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Am Donnerstag, 30.01.2025, führten Kriminalbeamte den 36-jährigen Mann mit iranischer Staatsbürgerschaft einer Haftrichterin vor. Er steht im Verdacht, den Einbruch und beide Fahrzeugdiebstähle begangen zu haben. Die Richterin ordnete die Untersuchungshaft an.

Der Fahrzeughändler hat maßgeblich zur Ergreifung des Täters beigetragen, dennoch rät die Polizei, sich bei der Aufklärung von Straftaten nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Kriminalbeamte bitten mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Einbruch an der Straße Am Stadtholz. Sie mögen sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell