POL-BI: Täter tritt Bustür ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 29.01.2025, fassten Polizisten einen Täter, der auf einen Bus eingeschlagen und -getreten hatte.

Eine 47-jährige Busfahrerin hielt gegen 09:00 Uhr mit ihrem Bus an der Haltestelle "Westfalen-Kolleg", an der Brückenstraße. Vier der fünf dort wartenden Personen stiegen in den Bus ein und die Fahrerin setzte die Fahrt fort. Der noch an der Haltestelle stehende Mann trat und schlug plötzlich mehrfach gegen den Bus. Bei einem der Tritte ging die Scheibe der hinteren Tür zu Bruch. Die Busfahrerin bremste daraufhin ab und ein 68-jähriger Fahrgast stürzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen der 47-Jährigen und dem Täter, entfernte sich dieser in Richtung Lerchenstraße. Die Busfahrerin benachrichtigte die Polizei und für den leicht verletzten Gestürzten einen Rettungswagen.

Die Streifenpolizisten trafen noch in Tatortnähe auf den polizeibekannten 35-jährigen Bielefelder mit syrischer Staatsangehörigkeit, der einen Vorfall mit einem Bus bestätigte. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Sachbeschädigung ist gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

