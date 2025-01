Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für polizeibekannten Mann

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Mittwoch, 28.01.2025, ging ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht einen Pkw-Diebstahl im Jahr 2024 begangen zu haben. In einem weiteren Ermittlungsverfahren gilt er als tatverdächtig.

Als vermeintlicher Interessent eines Kleinanzeigenverkaufs stahl er im Dezember 2023 in der Wohnung einer 57-jährigen Bielefelderin den Schlüssel zu einem Volvo V 50. Das Auto wurde in den Tagen danach gestohlen.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Polizisten auf den gestohlenen Autoschlüssel. Der Volvo war in einer Seitenstraße abgestellt worden. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5684870

Zudem steht der 39-Jährige im Verdacht, Anfang des Jahres ein Motorrad gestohlen und später eine Unfallflucht begangen zu haben: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5945057

Gegen den polizeibekannten, drogenabhängigen und inzwischen wohnungslosen 39-jährigen Deutschen wurde am 28.01.2025 ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt.

