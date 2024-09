POL-KN: (Rottweil) Brand eines Holzstapels im Bereich des Stallbergs- Polizei bittet um Hinweise (19.09.2024)

Singen (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend bei einem Sturz in der Lindenstraße schwer verletzt. Der 70-Jährige war in Richtung Hohgarten mit einem Motorrad der Marke Honda unterwegs. An diesem sind an beiden Seiten Motorradkoffer angebracht. Bei der Fahrt durch aufgestellte Poller blieb er mit den ...

mehr