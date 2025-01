Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Raub in Queller Wäldchen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Zwei Jugendliche sollen am Dienstagabend, 28.01.2025, im Bereich des Waldstücks An der Lutter versucht haben, einem 16-Jährigen seinen Rucksack abzunehmen. Dabei soll ihn ein Gleichaltriger mit einem Messer verletzt haben.

Der Jugendliche war gegen 19:35 Uhr zu Fuß durch den Wald entlang der Marienfelder Straße in Richtung An der Lutter unterwegs, als er plötzlich von hinten angegriffen wurde. Ihn trafen mehrere Schläge und Tritte, so dass er stürzte. Dabei riss ihm ein Angreifer seinen Rucksack von der Schulter. Bei der Auseinandersetzung wurde er durch das Messer eines Mittäters an einem Arm verletzt. Als das maskierte Duo schließlich verschwand, nahmen sie den Rucksack nicht mit.

Der schwerverletzte 16-Jährige ging nach Hause. Seine Eltern verständigten den Rettungsdienst. Die Suche von mehreren Streifenbeamten im Bereich des Tatorts führte nicht auf die Spur der beiden Tatverdächtigen.

Die Beschreibung der zwei Angreifer:

Die beiden Personen waren zwischen 16 und 17 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß. Sie sollen ein südländisches Aussehen haben und waren dunkel gekleidet. Sie trugen Sturmhauben.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu diesem Raubversuch geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell