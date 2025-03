Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: BMW-Fahrer touchiert E-Bike-Fahrerin und flüchtet

Kirchhundem (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei am Montag (10.03.2025) auf der Siegener Straße in Kirchhundem gemeldet. Eine 23-Jährige war gegen 16:15 Uhr aus Richtung Altenhundem mit ihrem E-Bike auf der B517 unterwegs. An der Einmündung der "Hundemstraße" wollte sie nach links abbiegen. Aus diesem Grund ordnete sie sich nach eigener Aussage auf dem Linksabbiegestreifen ein und signalisierte ihr beabsichtigtes Fahrmanöver, in dem sie ihre linke Hand ausstreckte. Ein hinter ihr fahrender BMW war der jungen Frau bereits Augenblicke zuvor durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe aufgefallen. Als sie sich mit ihrem E-Bike auf dem Linksabbiegestreifen befand, überholte sie der BMW linksseitig auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Beim Vorbeifahren touchierte das Fahrzeug die ausgestreckte Hand der 23-Jährigen und verletzte die Frau. Der Fahrer des BMW bog nach links ab und setzte seine Fahrt ohne Weiteres in Richtung Kirchhundem fort. Die Frau gab an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen BMW X6 mit Kölner Kennzeichen gehandelt hat. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

