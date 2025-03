Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Kanister im Graben entsorgt

Leezdorf - Katzen wurden verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Kanister im Graben entsorgt

Zu einem unerlaubten Umgang mit Abfällen kam es in Lütetsburg. Ein Spaziergänger meldete am Dienstagnachmittag in einem wasserführenden Graben im Bereich 2. Moorriege mehrere leere Kanister. Die sieben Zehn-Liter-Kanister waren ursprünglich für Reinigungsmittel für Kühlanlagen vorgesehen gewesen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Leezdorf - Katzen wurden verletzt

In der Samtgemeinde Brookmerland ermittelt die Polizei aktuell wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Einem rotgetigerten Kater wurden zwischen vergangenem Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, bei seinem Freigang Verletzungen an den Ohren zugefügt. Die Ohrmuscheln des Tieres weisen plötzlich kreisrunde Löcher auf, die fast einen Zentimeter groß sind. Wie nun bekannt wurde, ist bereits Anfang Februar ein anderer rotgetigerter Kater im Nahbereich mit derartigen Verletzungen nach Hause zurückgekehrt. Ein weiterer Fall soll sich auch im März vergangenen Jahres zugetragen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in Leezdorf im Bereich Ackerweg / Ovelgönner Weg und im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell