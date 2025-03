Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gewässer in Gewerbegebiet verunreinigt

Im Gewerbegebiet Leegmoor in Norden haben Unbekannte das Addinggaster Tief mit einer öligen Flüssigkeit verunreinigt. Die Freiwillige Feuerwehr Norden rückte am Freitag aus und brachte im Kanal entsprechende Ölsperren aus. Wie die ölige Flüssigkeit ins Gewässer gelangte, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Gewerbegebiet etwas beobachtet haben, sich unter 04931 9210 zu melden.

Osteel - Verteilerschränke gestohlen

In Osteel hat sich in den letzten Wochen ein Diebstahl ereignet. Zwischen dem 29. Januar und dem 25. Februar entwendeten Unbekannte auf einem Lagerplatz in der Brookmerlander Straße, in Höhe der Hausnummer 34, drei graue Netzverteilerschränke. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in Aurich ereignet hat. Ein Autofahrer war gegen 18.45 Uhr auf der Straße Am Tiergarten unterwegs und wollte auf die Esenser Straße einfahren. Hierbei übersah er auf dem dortigen Radweg offenbar einen 14-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Junge wurde leicht verletzt. Der Autofahrer soll sich vor Ort noch kurz mit dem Jungen unterhalten haben und sich dann von der Örtlichkeit entfernt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Ihlow - Betrunkener Autofahrer

In Ihlow hat die Polizei am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 56-Jährige fuhr gegen 21.20 Uhr auf der Friesenstraße, als er von den Beamten angehalten und kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Victorbur - Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Victorbur verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Schumannstraße und wollte auf die Straße Schwarzer Weg abbiegen. Hierbei stieß sie mit einer von rechts kommenden 17-jährigen Radfahrerin zusammen. Das Mädchen verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus.

