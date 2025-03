Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigung/Aurich - Rollerfahrer gesucht/Südbrookmerland - Alkoholisiert gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben in Aurich ein Auto beschädigt. Sie beschmierten im Wallster Weg einen schwarzen Audi A3 großflächig mit Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrer gesucht

Am Samstag ist in Aurich ein Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Rollerfahrer auf dem Radweg der Leerer Landstraße von der Middelburger Brücke in Richtung Aurich. Der Mann überholte auf seinem gelben Roller ein Kind auf einem Fahrrad. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rollerfahrer jedoch so nah an dem Kind vorbei, dass es sich erschreckte und stürzte. Das Kind verletzte sich durch den Sturz leicht an der Hand. Der Rollerfahrer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter in Richtung Aurich. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und den Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Alkoholisiert gefahren

Ein Autofahrer wurde in der Nacht auf Sonntag von Polizeibeamten in Moordorf gestoppt. Es stellte sich heraus, dass der 42 Jahre alte Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Alkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

