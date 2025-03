Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Pressemeldung der PI Aurich/Wittmund für Sonntag, den 02.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Südbrookmerland - Person leblos in Kanal

Am Sonntag, gegen 8.30 Uhr, wurde die Polizei Aurich über eine scheinbar leblose Person in dem Abelitz-Moordorf-Kanal in Südbrookmerland informiert. Trotz sofortiger Alarmierung von Rettungsdienst und Feuerwehr, konnte der ebenfalls alarmierte Notarzt nur noch den Tod der Person feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 57 Jahre alten Mann handelt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Mann mit seinem Pedelec von der Fahrbahn abkam und in den Kanal stürzte. Hinweise zu einem strafrechtlichen Hintergrund bzw. auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem Unglücksfall ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

