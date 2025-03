Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 02.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Supermarkt

In der Nacht zu Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Supermarkt in Middels. Kurz vor Mitternacht hebelte der Täter eine Seiteneingangstür des Marktes auf und begab sich in das Objekt. Der Täter entwendete Bargeld und Zigaretten. Durch das Betreten des Marktes erfolgte eine Alarmauslösung, sodass der Betreiber des Marktes umgehend Kenntnis hatte und die Polizei informierte. Der Täter war bereits vor Eintreffen der Verantwortlichen geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Führerschein und berauscht gefahren

Polizeibeamte kontrollierten Samstagmittag in Moordorf einen 24-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Opel-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Autofahrt durfte er nicht fortsetzten.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Freitag kam es in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Leerer Landstraße. Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter gegen den geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Mehrere E-Scooter ohne Versicherung

Am Samstag konnten im Bereich der PI Aurich/Wittmund mehrere E-Scooter-Fahrer angetroffen werden, welche ihre Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz führten. Entsprechende Strafanzeigen sind gefertigt worden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass seit Beginn des Monats März die neuen Versicherungskennzeichen für das Jahr 2025 erforderlich sind.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigung

In der Nacht vom Freitag auf Sonnabend wurde in der Gartenstraße in Wittmund durch Unbekannte ein Element eines Zaunes mutwillig beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell