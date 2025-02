Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Dornum - Ohne Fahrerlaubnis/Dornum - Keine erforderliche Fahrerlaubnis/Aurich - Zeugen nach Einsatzfahrt gesucht/Aurich - Unfall/Aurich - Unfall mit zwei Verletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag entfernte sich ein Unfallverursacher unerlaubt. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Pferdemarkt stieß zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen die Front eines schwarzen Peugeot. Im Anschluss flüchtete der Fahrer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um ein rotes Auto. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Dornum - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte haben am Montag einen Autofahrer in Dornum angehalten und kontrolliert. Der 58 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Auch gegen die Halterin des Fahrzeugs wurde ein Verfahren eingeleitet, da sie dem Mann ihr Auto zum Fahren überlassen hatte.

Dornum - Keine erforderliche Fahrerlaubnis

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte einen Traktorfahrer samt Anhänger in Dornum. Während der Kontrolle in der Hafenstraße stellte sich heraus, dass für die Fahrt kein landwirtschaftlicher Zweck vorlag und der 70-jährige Fahrer demnach keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Zeugen nach Einsatzfahrt und Unfall gesucht

Am Montag sind in Aurich ein Rettungswagen und ein VW Bulli zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rettungswagen im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Emder Straße in Richtung Moordorf. Gegen 11.40 Uhr, kurz vor der Straße Heuweg, überholte das Einsatzfahrzeug eine Fahrzeugkolonne, als der 60 Jahre alte VW-Fahrer nach links ausscherte. Dabei stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des blauen VW Bulli entfernte sich jedoch, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Rettungswagen auf der Einsatzfahrt gesehen haben oder den Zusammenstoß beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Unfall im Kreisverkehr

In Aurich sind am Donnerstag zwei Autos im Kreisverkehr zusammengestoßen. Gegen 16.55 Uhr fuhren eine 74-jährige VW Tiguan-Fahrerin und ein 38 Jahre alter VW Touran-Fahrer hintereinander in den Kreisverkehr im Extumer Weg. Die Autofahrerin musste verkehrsbedingt halten, ehe sie in die Straße Dreekamp fuhren konnte. Der dahinterfahrende Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Frau auf. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellen die Polizisten fest, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstag sind in Aurich zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann einen medizinischen Notfall und fuhr, kurz vor der Kreuzung zum Lehmdobbenweg, einem 48-jährigen VW-Fahrer hinten auf. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

