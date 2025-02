Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Pedelec gestohlen

Vor einem Wohnhaus in Moordorf ist am Montag ein hochwertiges Pedelec der Marke Sparta gestohlen worden. Das Rad stand zur Tatzeit, zwischen 19 Uhr, und 19.20 Uhr, auf einem Grundstück im Extumer Trift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Wiesmoor. Vor einem Lebensmitteldiscounter an der Hauptstraße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Skoda Roomster und flüchtete unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in der Juisterstraße in Norden, auf einem Parkplatz am hinteren Waldrand, ereignet. Zwischen 7.20 Uhr und 14.20 Uhr, stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen die Beifahrerseite eines blauen Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

