Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Resümee der Bundespolizei nach Einsatz anlässlich des Fußballspiels 1. FC Magdeburg - Hamburger SV

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 14. April 2024 fand um 13:30 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballfanbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hamburger SV statt. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen war die Bundespolizei verstärkt im Einsatz.

Insgesamt 516 Hamburger SV Sympathisanten nutzten die Nah- und Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn. Zudem reisten 1500 Heim-Fans bahnseitig über den Magdeburger Hauptbahnhof an.

Sowohl die Anreise- als auch die Abreisephase verliefen störungsfrei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell