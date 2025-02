Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Aurich leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Westerfelder Staße und wollte nach links in die Kirchdorfer Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit einer 15-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die dort auf dem Radweg fuhr. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Norden - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Ein 22-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung stadtauswärts unterwegs. Er wollte nach rechts auf einen Parkplatz fahren und kollidierte dabei mit einer 56-jährigen Radfahrerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Aurich - Unfallflucht in der Innenstadt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer touchierte beim Rechtsabbiegen auf die Von-Jhering-Straße einen weißen Volvo Lkw links neben sich. Es entstand Sachschaden am Außenspiegel des weißen Lkw. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es soll sich um einen Sattelschlepper mit EDEKA-Schriftzug gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen braunen VW Passat. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 910405 entgegen.

Marienhafe - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in den letzten Tagen in Marienhafe ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unbekannte fuhr auf der Rosenstraße in Richtung Ortsausgang und überfuhr in Höhe der Einmündung Mühlenloog zwei hintereinanderliegende Verkehrsinseln. Beschädigt wurden ein Verkehrszeichen und die dortige Bepflanzung. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgefundene Fahrzeugteile von der Unfallstelle deuten auf einen älteren Mazda 5 hin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

