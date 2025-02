POL-AUR: Norderney - Mann wurde Opfer von Messenger-Betrug

Landkreis Wittmund (ots) - Brandgeschehen Wittmund - Autowerkstatt in Vollbrand Im Gewerbegebiet in Wittmund ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst aufgrund einer Rauchentwicklung in die Straße Barghamm alarmiert. Als sie am Einsatzort eintrafen, stand das betroffene Gebäude einer Autowerkstatt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit ...

