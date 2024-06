POL-MK: Mountainbike gestohlen

Lüdenscheid (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Hasleystraße gab es am Donnerstagnachmittag gleich zwei vollendete und einen versuchten Einbruch in Wohnungen. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf die Zeit zwischen 14 und 17.35 Uhr. Die Täter öffneten gewaltsam die Türen und durchsuchten zwei Wohnungen. In einer der Wohnungen wurden eine höhere Bargeldsumme, Schmuck und ein Sparbuch gestohlen. Einen weiteren ...

mehr