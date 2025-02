Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autowerkstatt in Vollbrand

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Autowerkstatt in Vollbrand

Im Gewerbegebiet in Wittmund ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst aufgrund einer Rauchentwicklung in die Straße Barghamm alarmiert. Als sie am Einsatzort eintrafen, stand das betroffene Gebäude einer Autowerkstatt bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit über 80 Kräften ausgerückt war, übernahm die aufwendigen Löscharbeiten. Auch mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände hatten Feuer gefangen. Das Gebäude war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Wittmund und der Gemeinden Eggelingen und Burhafe sowie die Drohnengruppe des Landkreises Wittmund. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst und Mitarbeiter des DRK sowie des örtlichen Energieversorgers.

