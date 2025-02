Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 22.02.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden

Upgant-Schott - Zeugen und Geschädigte gesucht

Auf der Bundesstraße 72, in Höhe der Kartbahn, ist es am gestrigen Freitag gegen kurz nach 22 Uhr zu einem Verkehrsereignis gekommen, zu dem die Polizei Norden Zeugen und/oder Geschädigte sucht. Zu dieser Zeit sind dort zwei Pkw mit riskanter Fahrweise aufgefallen, was zur Behinderung bzw. Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geführt haben könnte. In diesem Zusammenhang wird auch der Fahrer eines Lkw gesucht, der möglicherweise Angaben hierzu machen könnte. Hinweise bitte an die Polizei Norden, 04931 9210.

Krummhörn - Alkoholisiert unterwegs

Auf der Neu-Etumer-Straße war am Freitag gegen 19 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin aus der Krummhörn unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Mittels einer gerichtsverwertbaren Messung wurde ein Wert von 0,52 Promille festgestellt. Somit wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag befährt ein E-Scooter-Fahrer die Norderstraße in Wittmund. Bei einer Kontrolle stellen die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des 22-jährigen Fahrzeugführers fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell