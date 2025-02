Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Reitzubehör gestohlen

Aurich - Fahrradfahrer verletzt

Aurich - Kollision mit Traktor-Gespann

Großheide - Berauscht gefahren

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Reitzubehör gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Schuppen in Aurich-Wiesens eingebrochen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, brachen die Täter die Tür eines Schuppens im Fenneweg auf und entwendeten Reitzubehör im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 04941 606215 .

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradfahrer verletzt

Ein jugendlicher Fahrradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin auf der Emder Straße in Richtung Moordorf. An einer Ampelanlage auf Höhe der Einmündung zum Extumer Weg stieß sie mit einem 17-Jährigen Fahrradfahrer zusammen, als dieser die Emder Straße überquerte. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Kollision mit Traktor-Gespann

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Aurich-Brockzetel mit einem Traktor-Gespann kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 17.10 Uhr ein 63-jähriger Ford-Fahrer auf der Brockzeteler Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Lükenweg überholte er einen 41-jährigen Traktor-Fahrer, als dieser mit seinem Gespann gerade nach links abbog. Der Ford kollidierte mit dem Anhänger der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 63-jährige Autofahrer und seine 56-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Ford wurde abgeschleppt.

Großheide - Berauscht gefahren

Ein Autofahrer war am Dienstag in Großheide unter Drogeneinfluss unterwegs. Der 25-Jährige wurde gegen 13.10 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten. Ein Vortest verlief positiv auf Opiate. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Arentestraße in Aurich kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr touchierte in bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Hyundai Tucson. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell